تجارب سريرية على لقاح من جرعة واحدة في مصر.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشفت مصادر صحية مطلعة في مصر انطلاق تجارب سريرية على نوع جديد من اللقاحات في مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث تبدأ التجربة في المرحلة الثالثة من لقاح «SPUTNIK L» الروسي.



وقال المصدر لـ«الاتحاد» إن اللقاح الروسي من جرعة واحدة، ويختلف عن اللقاح الروسي الآخر الذي وصل مصر بالفعل «SPUTNIK V» والذي يستخدم على جرعتين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وحسب المصدر، فإن التجارب السريرية ستتم على حوالي 800 متطوع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية والتي سبق وأجرتها مصر على لقاح سينوفارم الصيني قبل استخدامه بشكل فعلي في مصر مطلع العام الجاري 2021.



وحصل قرابة 7 ملايين مواطن مصري على لقاح فيروس كورونا المستجد من أنواع أسترازينيكا وسينوفارم، ومن المقرر استلام دفعات من لقاحات مختلفة خلال الأسبوع الجاري.