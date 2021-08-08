حُزن ودموع.. تشييع جثمان دلال عبد العزيز إلى مثواه الأخير

شعبان بلال (القاهرة)



شيّعت جنازة الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، اليوم عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.



وعقب صلاة الجنازة، نُقل جثمان الفنانة الراحلة إلى مقابر الأسرة في مقابر «الوفاء والأمل» بمدينة القاهرة، التي دُفن فيها زوجها الراحل سمير غانم.



وحضر الجنازة عدد كبير من محبي الفنانة المصرية الشهيرة، وعدد من الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، وعلى رأسهم إلهام شاهين، هالة سرحان، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، نرمين الفقي، عمرو محمود ياسين، ميرفت أمين، دينا الشربيني، أحمد زاهر وابنتاه ملك وليلى زاهر، وآخرون.



وتوفّيت دلال عبد العزيز، أمس السبت، في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 61 عاماً بعد إصابتها بفيروس كورونا، بعد أكثر من 3 أشهر من المعاناة مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.



وكان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، قد نُقلا إلى المستشفى قبل نحو عدة أشهر بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا، حيث توفي سمير غانم قبل في 20 مايو الماضي، لتلحقه دلال عبد العزيز أمس السبت.



وشهدت الجنازة انهيار وبكاء دنيا وإيمي سمير غانم لفقدان والدتهما دلال عبد العزيز ومن قبل فقدان الفنان سمير غانم، بالإضافة إلى حالة من الحزن والبكاء بين عدد من الحاضرين من الفنانين وأصدقاء الفقيدة.



وقدّمت دلال عبد العزيز الكثير من الأعمال ما بين المسرح والسينما والتليفزيون، ومن أبرزها أفلام: «حادي بادي، المخبر، الانتقام، آسف على الإزعاج، يا رب ولد»، ومسلسلات: «الناس في كفر عسكر، فلانتينو، سابع جار» وغيرها.



وشهد العام 2021 آخر أعمال دلال عبد العزيز السينمائية وهو فيلم «أعز الولد» مع صديقة عمرها ميرفت أمين، وقدّمت في رمضان 2021 آخر أدوارها على الشاشة من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة» والذي شهد أيضاً وفاتها خلال العمل.