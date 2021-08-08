جزيرة ياس تقدم خصومات 30% على باقات فورمولا 1

أبوظبي (أبوظبي)

أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن باقة من العروض الاستثنائية لعشاق سباقات الفورملا1، تتضمن الإقامة الفندقية وتذاكر السباق خلال منافسات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021، والذي سيُقام على حلبة مرسى ياس من 09 حتى 12 ديسمبر القادم.وتفتح الفعالية أبوابها هذا العام أمام عدد محدود من الضيوف الحاصلين على لقاح كوفيد-19 لحضور السباقات الشيّقة على أرض الواقع، بعد أن استضافت حلبة مرسى ياس العام الماضي 600 شخص من أبطال خط الدفاع الأول، تكريماً لبطولاتهم في مواجهة أزمة كوفيد-19.

ويمكن لجميع الأشخاص ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاماً، الاستفادة من حسم بقيمة 30% على تذاكر الدخول للسباق على مدى ثلاثة أيام، إلى جانب مجموعة من الباقات التي تتضمن إقامة لمدة أربعة أيام كحد أدنى في أحد فنادق جزيرة ياس المميزة أو في فنادق إمارة أبوظبي، وسيكون العرض متاحاً من الآن وحتى 15 أغسطس الجاري. كما يمكن لعشاق سباقات الفورمولا 1 الاستفادة من مجموعة من العروض المميزة على باقات الإقامة من 2 حتى 19 ديسمبر 2021، تبدأ من 3083 درهماً إماراتياً للشخص الواحد فقط، والمتضمنة حسماً بقيمة 30% على تذاكر الدخول.

ولإضفاء المزيد من التميز على التجربة، يمكن للضيوف حجز تذاكر إضافية تضمن لهم دخولاً غير محدود إلى المدن الترفيهية عالمية المستوى مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي بين 9 و12 ديسمبر 2021، إلى جانب الوصول إلى مجموعة من أبرز المعالم السياحية مثل كلايم أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن وقصر الحصن.

وتتوفر تذاكر السباق، الذي يستمر لثلاثة أيام، بعدة فئات، حيث توفّر إطلالات مميزة على حلبة السباق من المدرجات الشمالية والجنوبية والغربية والمنصة الرئيسية.

ويمكن للضيوف حضور السباقات التدريبية خلال اليوم الأول، ومن ثم السباقات التأهيلية في اليوم الثاني، وأخيراً حضور السباق النهائي في اليوم الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى متابعة جميع الأنشطة التي تقام على هامش السباق في مناطق الواحات. وبحسب فئة التذكرة، سيحظى الضيوف بفرصة تذوق مجموعة من أشهى المأكولات العالمية، إضافة إلى دخول منطقة مشجعي الفورمولا 1 التي تقدّم تشكيلة من الأطعمة والمشروبات والمنتجات المميزة الخاصة بالرياضة والعروض الترفيهية طوال اليوم، والوصول إلى معرض دار سوذبيز للسيارات ومشاهدة سيارة فورمولا 1 الرسمية لعام 2022، فضلاً عن الوصول إلى حفل يا سلام المُقرر إقامته بعد السباق، بحضور نخبة من الفنانين من حول العالم أيام الخميس والجمعة والسبت أو الأحد، حيث ستتضمن فعاليات السباق هذا العام إقامة أربع حفلات موسيقية على مدى أربعة ليال.