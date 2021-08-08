رامي رضوان يوجه رسالة حزينة إلى دلال عبد العزيز وسمير غانم

شعبان بلال (القاهرة)

وجه الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة حزينة إلى الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، اللذين رحلا عن عالمنا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال رضوان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»:«حسكم بالدنيا يا حبايبي، مش عارف الدنيا هتكون عاملة إزاي من غيركم وطيبيتكم وروحكم الحلوة وضحكتكم وجمالكم، الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم". وتابع رضوان في رسالة لدلال عبد العزيز:«وإلى «حبيب قلبي» زي ما كنا بنادي بعض هي وأنا، والله ما لاقي كلام أعبر به عن حزن فراقك، مافيش كلام يكفي». وأضاف الإعلامي المصري:«يا بخت اللي أهلهم زيكم، ويا بخت اللي يناسب زيكم، هتوحشوني قوي وحاجات كتير فقدت طعمها بعد رحيلكم، اللهم اجعل مثواهما الجنة في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء يا رب». ونعى العشرات من الفنانين والشخصيات العامة والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة دلال عبد العزيز، التي توفيت أمس عن عمر يناهز 61 عاماً، وتُشيع جنازتها اليوم وسط حالة من الحزن بين أهلها وأقاربها ومتابعيها. وعلى مدار أكثر من 3 أشهر، تلقت الفنانة دلال عبد العزيز العلاج من مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تليف كامل للرئة وغيرها الأضرار التي أدت إلى وفاتها في النهاية.