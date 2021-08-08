مخاطر تسخين الطعام بالميكروويف.. احذرها

الميكروويف هو المنجز في احضار الطعام ، فقد يستخدم في تسخين الطعام، وأحيانا يستخدمه البعض لتسوية، ولكن هل فكرت يوما أن الاستعمال المستمر للميكرويف قد يسبب أضرار على الصحة؟

وأوضح موقع “ indianexpress” بعض التفاصيل التي تكمن فيها مخاطر استخدام الميكروويف

1. الموجات الدقيقة هي شكل من أشكال الإشعاع "الكهرومغناطيسي"

وهي موجات من الطاقة الكهربائية والمغناطيسية تتحرك معًا عبر الفضاء، يغير طعام الميكروويف كيمياء الجسم مما يعجل بتغيير مستوى الأس الهيدروجيني من القلوية إلى الحمضية.

والجسم الحمضي لا يستطيع أن يفقد الوزن ولا يمتص جميع العناصر الغذائية من الطعام، أحد أسباب زيادة الوزن.

يتسبب تناول الطعام في الميكروويف في فقدان الذاكرة والتركيز وعدم الاستقرار العاطفي وانخفاض الذكاء.

2. تسخين الطعام في الفرن الصغير يمكن أن يزيل العناصر الغذائية الأصلية منه

يفقد الخضار بعض قيمته الغذائية في الميكروويف على سبيل المثال ، وجد أن استخدام الميكروويف يزيل 97٪ من مركبات الفلافونويد، وهي مركبات نباتية ذات فوائد مضادة للالتهابات في البروكلي.

فيمكن ان يحول الميكروويف طبق مغذي من الطعام إلى "طعام ميت" بسبب التسخين العازل للكهرباء في أفران الميكروويف تمامًا كما في حالة البروكلي ، يتضرر بمقدار الثلث أكثر من السلق.

الفوائد الصحية لفيتامين B-12 الموجودة في الأطعمة يتم إبطالها على الفور بمجرد تسخينها في الميكروويف.

علاوة على ذلك ، إذا كنت ترضعين طفلك ، فإن العوامل القوية المقاومة للبكتيريا الموجودة في حليب الثدي يتم تدميرها أيضًا عن طريق تسخين الميكروويف. كما أنه يضر بالعناصر الغذائية والأجسام المضادة الموجودة في حليب الثدي. في بعض الأحيان ، بسبب درجات حرارة التسخين غير المتساوية ، يمكن أن تسبب الموجات الدقيقة ما يسمى "البقع الساخنة" في حليب ثدي الرضيع.3. يمكن أن يكون للأغذية المسخنة بالبلاستيك آثار ضارة بالحياة

الأطعمة التي يتم طهيها في أفران الميكروويف في عبوات بلاستيكية يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بالعقم والسكري والسمنة والسرطان .

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ، ويؤثر على الخصوبة ، ويضر بوظائف الدماغ. تقوم الحاويات البلاستيكية المستخدمة لتسخين وجبات الميكروويف بإطلاق المواد المسرطنة إلى جانب السموم الضارة الأخرى في طعامك والتي يمتصها الجسم بعد ذلك. نظرًا لأن الطعام يتم طهيه في الميكروويف في الغالب في عبوات بلاستيكية ولفائف .

وتستخدم في الأشياء البلاستيكية ووجد أنها تعطل الهرمونات ونظام التمثيل الغذائي .

4. التغيرات في الدم ومعدل ضربات القلب

يمكن أن تحدث أفران الميكروويف تأثيرات على جسمك على الفور بسبب إشعاع 2.4 جيجا هرتز - تردد الإشعاع المنبعث من أفران الميكروويف.

تقع المستويات ضمن إرشادات السلامة الفيدرالية ولكنها تميل إلى إحداث تغييرات فورية ودراماتيكية في معدل ضربات القلب.

إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب أو أي ألم في الصدر وتناول طعامًا يتم تسخينه في الميكروويف بانتظام ، فمن الأفضل التوقف عن استخدامه. يمكن أن يؤثر الإشعاع غير المؤين للميكروويف على التغيرات في الدم ومعدل ضربات القلب. يؤدي وضع الطعام في الميكروويف إلى انحلال الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

5. يضعف جهاز المناعة وصحة الأمعاء

يمكن لأفران الميكروويف أن تضعف جهاز المناعة لديك يقلل من مقاومتك للعدوى البكتيرية والفيروسية. إنه يؤثر سلبًا على جهازنا الهضمي ، مما يجعل فقدان الوزن أمرًا صعبًا ، ويقتل العناصر الغذائية في طعامنا وبالتالي يؤثر بصمت على جهاز المناعة لدينا فإن إعادة تسخين الطعام في الميكروويف هو الذي كان يفسد الجهاز الهضمي.

يتسبب التناول المستمر للطعام المطبوخ في الميكروويف في حدوث قصور في الجهاز المناعي من خلال تغيرات في مصل الدم والغدة الليمفاوية.