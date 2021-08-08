مصر.. هذا موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

عبد الله أبو ضيف

قالت مصادر صحية مصرية لـ«الاتحاد» إن الفترة المقبلة تشهد استعدادات مكثفة بخصوص مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، خاصة مع حدوثها في بلدان محيطة وعالمية. وقال المصدر: إنه يتم التنسيق بين الجهات المختلفة بخصوص زيادة عدد الأسرة في المستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الخاصة بالمستشفيات الجامعية. وانتهت الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد في البلاد في شهر يونيو الماضي، حيث تسجل مصر أدنى مستوى من الإصابات منذ عدة أشهر، وأعلنت الصحة المصرية وصول عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد لنحو 284641 من ضمنهم 232825 حالة تم شفاؤها، و16566 حالة وفاة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 61 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 4 حالات جديدة.