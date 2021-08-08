جديد الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل

عبد الله أبو ضيف

قال الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة التخصصي، إن الفنان مصطفى كامل وأسرته خرجوا بالكامل من المستشفى بالفعل بعد تلقي الرعاية الصحية وتعافيهم من فيروس كورونا المستجد.



وأضاف السيد لـ"الاتحاد" أن الفنان مصطفى كامل كان يعاني من إصابة من فيروس كورونا بدرجة متوسطة هو وأسرته، فيما ظلوا في المستشفى حوالي أسبوع لحين الخروج بعد التعافي.



وأشار السيد إلى أن المستشفى متخصص في علاج حالات الإصابة من فيروس كورونا المستجد، وسبق واستقبلت العديد من المسؤولين والمشاهير وآلاف المواطنين من بداية الجائحة في مصر.



وأعلن الفنان مصطفى كامل إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوع تقريبا، حيث أشار إلى أنه وأسرته أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.









