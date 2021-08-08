مواصفات سيارة بي واي دي F3 موديل 2022 في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً ومعلومات حول السيارة بي واي دي F3 الصينية الصنع، خاصة أنها تأتي بفئتين من التجهيزات ونوعين من نواقل الحركة. وتتوفر السيارة بي واي دي F3 بناقل حركة يدوي للفئة الأولى من 5 سرعات، وناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات للفئة الثانية، كما تبلغ قوة محرك السيارة الصينية 108 أحصنة، أما سعته فتبلغ 1500 سي سي. وتأتي السيارة أيضاً بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، كما يوجد بالسيارة بي واي دي F3 حزام أمان خلفي، ومن ضمن المميزات المتوفرة في السيارة، وجود فوانيس ضباب أمامية وخلفية وقفل مركزي للأبواب. وتتميز السيارة بي واي دي F3 موديل 2022، بنظام الفرامل المضادة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني للفرامل (EBD).

