تفاعل كبير من مواقع التواصل مع وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، اليوم الأحد، الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي "جوجل"، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توفيت أمس بعد رحلة طويلة مع المرض بفيروس كورونا المستجد.



ونعى العشرات من الفنانين والشخصيات العامة والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة دلال عبد العزيز، التي تشيع جنازتها اليوم وسط حالة من الحزن بين أهلها وأقاربها ومتابعيها.



وعلى مدار أكثر من 3 أشهر تلقت الفنانة دلال عبد العزيز العلاج من مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تليف كامل للرئة وغيرها الأضرار التي أدت إلى وفاتها.



وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع خبر وفاة دلال عبد العزيز ومواقفها وأدوارها الفنية، ومسيرتها الرائعة.



وتستعد أسرة دلال عبد العزيز وابنتاها دنيا وإيمي سمير غانم اتشييع جثمان الراحلة من مسجد المشير بالقاهرة، حيث توافد الفنانون في انتظار الصلاة على الفقيدة ودفنها إلى جوار الراحل زوجها سمير غانم.









