5 فوائد لجوز الهند.. تعرف عليها

فوائد صحية لتناول جوز الهند لصحتك فهو يحتوي على البروتين والعديد من المعادن الهامة وكميات صغيرة من فيتامينات ب. ومع ذلك، فهي ليست مصدرًا مهمًا لمعظم الفيتامينات الأخرى.



نسبة عالية من الدهون

يحتوي جوز الهند على نسبة عالية من الدهون ، إلا أنها من الدهون التي تساعدك على فقدان الدهون الزائدة في الجسم.

قد يفيد صحة القلب

قد يحسن تناول جوز الهند مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

يعزز السيطرة على نسبة السكر في الدم

يحتوي جوز الهند على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وغني بالألياف والدهون، لذلك قد يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم مما يجعله خيارًا رائعًا للتحكم في نسبة السكر في الدم.



مضادات أكسدة قوية

يحتوي لحم جوز الهند على مركبات الفينول، وهي مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الخلايا من الأكسدة. تشمل المركبات الفينولية الرئيسية المحددة.

أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أيضًا أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جوز الهند قد تساعد في حماية الخلايا من التلف والموت الناجم عن الإجهاد التأكسدي والعلاج الكيميائي.

سهل الإضافة إلى نظامك الغذائي

يعتبر جوز الهند المبشور رائعًا للخبز ويستخدم دقيق جوز الهند في الخبز كبديل لدقيق القمح فهو خالي من الجلوتين كما يمكن استخدامه في الخبز أو القلي أو التحميص.

يعتبر جوز الهند متعدد الاستخدامات في المطبخ ويعمل بشكل جيد في كل من الأطعمة الحلوة والمالحة فهو خيار رائع لمن يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات.