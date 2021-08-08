مشروبات طبيعية تساعدك على حرق الدهون بسرعة.. تعرف عليها

تحلم كل امرأة بالحصول على جسم رشيق، لذلك تتبع الطرق التقليدية التى تساعدها على خسارة الوزن الزائد، ولكن تكتشف مع اتباع نظام غذائى لفترة أن حرق الدهون بطىء لديها، ويمكن علاج هذه المشكلة بتناول بعض المشروبات الطبيعية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "prevention".

مشروبات تساعد على حرق الدهون



الماء

يساعد الماء على زيادة حرق الدهون، كما يعمل على ترطيب الجسم ويساعد أيضًا على استمرار عمل الكلى والكبد، والشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يجعل الإنسان لا يتناول الكثير من الطعام طوال اليوم.

شاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مكونين رئيسيين يساعدان في فقدان الوزن، وهما الكافيين ومضادات الأكسدة، حيث يعمل الكافيين على زيادة استهلاك السعرات الحرارية وتحسين الأداء أثناء التمرين، ويحتوى على أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تكسير الدهون الزائدة في الجسم.

الماء بالليمون

يساعد مشروب الماء بالليمون في زيادة التمثيل الغذائي أو إزالة السموم، لذلك ينصح بتناوله بشكل يومى، حيث يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى إنه يعزز المناعة ويزيد من امتصاص الحديد ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

شاي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في منع تلف القلب والأوعية الدموية، كما يعمل الزنجبيل على تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول "الضار"، كما أشارت بعض الأبحاث أيضًا إلى أن شرب ماء الزنجبيل قبل الوجبات يساعد على الشعور بالشبع بحسب اليوم السابع.

الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على مادة الكافيين، الذى يساعد على زيادة سرعة عملية التمثيل الغذائي، كما يحتوى على وفرة من مادة البوليفينول، وهذه المركبات لديها القدرة على تقليل السعرات الحرارية وزيادة البكتيريا الصحية في الأمعاء وتعزيز تكسير الدهون.

عصير الخضار

يحتوي عصير الخضار الطازج على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، ونسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة، لذلك ينصح بتناوله، حيث يساعد على إنقاص الوزن والشعور بالشبع، مثل عصير الشمندر.