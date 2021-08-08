لمن تلمس راشد الماجد العذر؟

مراد اليوسف (دبي)

عرض الفنان السعودي راشد الماجد بشكل مفاجئ ودون أي أعمال تحضيرية وترويجية، أحدث أغنياته المنفردة تحت عنوان «تلمّست لك عذر» متعاوناً بها في الكلمات مع الشاعر السعودي ياسر التويجري ومع الملحن أحمد الهرمي، وهي من النوع العاطفي الكلاسيكي، والذي يقول في مطلعها:

تلمّست لك عذر وتأملت بك ميعاد

من العام واقدامي على الدرب دوّاجه

اجي من هنا وانتي تروحين بي من غاد

تِقل ما خلق ربي مواعيد ومواجه

ولا حنّ لك قلبٍ ولا غصن فرعك ماد

ولا ارخصتي الدمعه وهي ملح وهماجه

وعرض الماجد الأغنية عبر قناته الرسمية في يوتيوب، محققاً خلال 24 ساعة المليون مشاهدة للأغنية، وسط تزايد مستمر من المشاهدات.

وكان راشد الماجد قد عرض عبر قناته خلال الأسبوع الماضي أغنية خاصة لنادي الطائي الرياضي في السعودية، حملت عنوان «أشهب» من كلمات «قوس» وألحان ياسر بوعلي.