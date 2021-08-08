ماذا قالت إيمي سمير غانم في نعي والدتها دلال عبدالعزيز؟

أيام صعبة تعيشها الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، بعد رحيل والدتهما دلال عبد العزيز، ومن قبلها والدهما سمير غانم، لتبقى هذه الفترة هي الأصعب عليهما.

ونعت الفنانة المصرية ايمي سمير غانم عبر "انستغرام" والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز بكلمات مختصرة حيث نشرت صورة لوالديها وكتبت عليها آية قرآنية هي: "ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا". وأرفقت مع منشورها إيموجي تظهر الحزن وانكسار القلب الذي تعيشه الابنة الصغرى.

والجدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان قد أعلن عبر صفحته "فيسبوك"، أن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ستقام اليوم الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير، قائلا: "لا أراكم الله مكروها في عزيز، صلاة الجنازة بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء".