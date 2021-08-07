اليونيسيف تنعى الفنانة دلال عبد العزيز

علي عبد الرحمن (القاهرة)

نعت منظمة اليونيسيف، التابعة للأمم المتحدة، الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، والتي غيبها الموت صباح السبت.

وقدم فرع المنظمة في مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر"، العزاء لابنتها دينا سمير غانم سفيرة منظمة اليونيسيف المصرية للنيات الحسنة والتي تم تنصيبها في 13 فبراير 2017.

وغرد الحساب الرسمي للمنظمة قائلا "تنعى يونيسيف النجمة دلال عبد العزيز، والدة الفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة يونيسيف مصر للنوايا الحسنة، تغمدها الله بواسع رحمته، وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم".

وقد توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، السبت، بعد أكثر من 3 أشهر من تلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة نتيجة تأثيرات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث إنها كانت تُعاني من أزمة في الرئة وتحتاج إلى الأكسجين بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي كانت تعافت منه بالفعل.

وكانت الفنانة وزوجها الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم أصيبا بفيروس كورونا خلال شهر رمضان الماضي. وتوفي غانم في مايو الماضي.