مسنات يتحدين المجتمع والعمر

طوكيو (أ ف ب)

لم يمنع حظر التشجيع خلال دورة الألعاب الأولمبية الحالية في طوكيو بسبب جائحة كوفيد-19، مشجعات في خريف العمر من الاستمرار في التدريب بصالة للألعاب الرياضية. وتقول فومي تاكينو- 89 عاماً وهي مؤسسة فرقة «جابان بوم بوم» وعميدة السن بين أعضائها، «جميعهنّ متحمسات للغاية ، بعض الآلام في الساقين والوركين لن تمنعهن من المضي قدما». وبمعدل ساعتين من التدريب المكثف أسبوعيا، تستعد المشجعات المخضرمات لإحياء عرض كبير احتفالا بمرور 25 عاماً على تشكيل الفرقة. وكانت تاكينو تخشى في البداية من الصورة النمطية السائدة بشأن المشجعات اللاتي يظهرن بتنانير قصيرة وألوان براقة، لكنها تقول إن الزمن تغير الآن.