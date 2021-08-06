دلال عبدالعزيز.. «حبيبة الوسط الفني».. وداعاً

سعيد ياسين (القاهرة)

غيّب الموت صباح أمس «السبت» الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع 3 أشهر مع فيروس «كورونا» المستجد، والذي أدخلت على أثره العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، وكان من أبرز آثاره السلبية عليها حدوث تليف تام بالرئة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليها عقب صلاة ظهر اليوم «الأحد» في مسجد المشير بالتجمع الخامس، على أن يقام العزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر... وكان قد أصيب زوجها الراحل سمير غانم بـ«كورونا» ورحل على أثر تداعيات الفيروس.

دلال وزوجها الراحل سمير غانم

مرثية عزاء

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي فور وفاتها إلى ما يشبه مرثية عزاء لها، حيث نعاها العديد من زملائها من الفنانين والمؤلفين والمخرجين والنقاد، حيث كتب شريف منير على صفحته على «فيس بوك»: رحلت أم الواجب.. الطيبة.. الحنونة..، وكتب هاني رمزي: البقاء لله في وفاه الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز وعزائي لكل جمهورها في مصر والعالم العربي.

أما وفاء صادق، فكتبت: ربنا يرحمك يا طيبة يا جميلة، وكتبت الفنانة المعتزلة شهيرة: بدموع لا تنقطع أنعيكي أنعي القلب الطيب أنعي الحب في كل صوره، أعزي نفسي وأعزي بناتك وكل محبيكي.

تلقائية

وأجمع الوسط الفني سواء في حياة دلال أو بعد وفاتها على أنها كانت تتميز ابنتيها بالبساطة، والتلقائية، والتواضع، والشهامة والواجب، والعمل بروح الهواية، وهي القواعد الأساسية التي وضعتها نصب عينيها سواء في عملها الفني أو حياتها الخاصة طوال مشوارها، وحرصت على إكسابها لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم.

دلال وجورج سيدهم رفيق رحلتها مع سمير غانم

«بنت الأيام»

ولدت في 17 يناير 1960 في محافظة الشرقية، وتخرجت في كلية الزراعة في جامعة الزقازيق، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1977 أثناء دراستها في الفرقة الأولى في الكلية من خلال مسلسل «بنت الأيام» مع محمود مرسي وكريمة مختار، ولإصرار والدها على أن تكمل دراستها أولاً، ابتعدت حتى حصلت على البكالوريوس، وشاركت بعده عام 1980 في مسلسل «أصيلة» مع كريمة مختار أيضاً، ثم رشحها جورج سيدهم لسمير غانم لتشاركه مسرحية «أهلا يا دكتور»، وجسدت فيها شخصية ممرضة الدكتور زناتي جورج سيدهم وشاركت مع سمير بعدها في مسرحية «فخ السعادة الزوجية»، وفي نفس الوقت شاركت مع محمود عبدالعزيز ونيللي في مسلسل «مبروك جالك ولد».

في لقطة من أحد الأعمال مع سوسن بدر

زواج وفن

اندلعت شرارة الحب لديها تجاه سمير غانم منذ لقائهما الأول، ورغم تحذيره لها بأن الزواج ليس من بين اهتماماته، خصوصاً أنه كان يكبرها بثلاثة وعشرين عاماً، ولكنها أصرت وكسبت رهانها مع عدد من الفنانين على الزواج منه، وهو ما حدث عام 1984، وأثمرت الزيجة إلى جانب ابنتيهما دنيا وإيمي، عدداً من الأعمال الفنية المشتركة، منها مسرحيات «هالة حبيبتي»، و«فارس وبني خيبان»، و«أخويا هايص وأنا لايص»، وأفلام «رحلة المشاغبين»، و«يارب ولد»، و«نهاية رجل تزوج»، و«حادي بادي»، إلى جانب فوازير فطوطة «الشخصيات»، و«الأفلام».