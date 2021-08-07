مُخيّم صيفي للأطفال في قصر الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل فندق قصر الإمارات الوجهة الفاخرة المُفضّلة لدى السياح والمقيمين في العاصمة الإماراتية، الأطفال في مخيمه الصيفي الذي يستمر لغاية 26 أغسطس الجاري، ويتيح للأطفال الاستمتاع بأروع الأوقات خلال عطلتهم الصيفية بطريقة مميزة تجمع ما بين المتعة والتعلم، بينما ينعم الآباء والأمهات بالراحة والاستجمام.

ويقام مخيم قصر الإمارات الصيفي هذا العام بالتعاون مع نادي «The Pro Kid Sports Club»، من الأحد إلى الخميس أسبوعياً للأطفال من عمر 3 إلى 14 عاماً لقضاء أوقات لا تُنسى من خلال طيف واسع من الأنشطة التي تجمع ما بين المغامرة والتعلم والتي تشمل دروس تعلم السباحة، والكيك بوكسينغ، والتزلج على المياه، ورقص الزومبا، كما تتوفر إمكانية التسجيل اليومي أو الأسبوعي.

ويعدّ هذا المخيم الطريقة الأمثل أمام الأطفال لقضاء العطلة الصيفية، بما هو ممتع ومفيد بعيداً عن شاشات التلفاز والأجهزة اللوحية، حيث يتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات تتناسب مع مهارات كل فئة عمرية واهتماماتها، إضافة إلى ذلك سيتمّ تقسيم المجموعة التي تضمّ الأطفال من عمر 10-14 عاماً إلى مجموعتين، إحداهما خاصة بالفتيات والأخرى خاصة بالفتيان.

ولم ينس القصر ضيوفه الأصغر سناً، فهنالك برنامج «الأمير الصغير والأميرة الصغيرة» الذي يُقدّم بالتعاون مع معهد «The Bright Mind Institute» من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية: 9 صباحاً، 10 صباحاً، 11 صباحاً، 3:30 عصراً، 4:30 عصراً، والذي يقدم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و5 سنوات حصص التمارين الذهنية المتكاملة ومدتها 45 دقيقة وتتضمن أنشطة كالموسيقى والأناشيد التي تُحفّز القدرات الذهنية.