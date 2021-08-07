كاظم الساهر يتعرض لهجوم إلكتروني بسبب خليجي 25



علي عبد الرحمن (القاهرة)



تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر للعديد من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل جمهوره بالدولة العراقية، بعد الأنباء التي انتشرت بشأن اعتذاره عن أحياء حفل افتتاح بطولة "خليجي 25" لكرة القدم والمقرر إقامتها بمحافظة البصرة بجنوبي العراق نهاية العام الجاري.

وأثارت تلك الأنباء حفيظة عدد كبير من العراقيين تجاه كاظم الساهر، مؤكدين على صحة الشائعات المتداولة منذ فترة طويلة بتنكره لوطنه ورفضه الدائم الحضور له، وعدم إحياء أي مناسبات أو حفلات جماهيرية بالدولة العراقية.



يذكر ان أخر زيارة للفنان العراقي منذ 10 سنوات وتحديداً في مايو بعام 2011، بعد تقلده منصب سفير النوايا الحسنة لرعاية أطفال العالم وأطفال العراق خاصة من قبل منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، أما على مستوي الحفلات الجماهيرية لم يحيي كاظم الساهر حفلاً جماهيرياً منذ 24 عاماً، وحصد خلال الحفل علي جائزة الإبداع الموسيقي كأفضل فنان.



وبعد حالة الهجوم الإلكتروني أصدرت وزارة الشباب والرياضية العراقية، بياناً صحافياً أعلنها الناطق الإعلامي باسمها السيد موفق عبد الوهاب قائلاً: "ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار الفنان كاظم الساهر عن الحضور إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 نهاية العام الحالي لا صحة له".

مضيفاً "لم يصلنا أي رد من الفنان الكبير كاظم الساهر الذي وجهت له دعوة شرفية موسومة بتوقيع وزير الشباب والرياضة لحضور حفل الافتتاح ولقاء الجماهير العراقية في مناسبة رياضية عزيزة على قلوب العراقيين ودول الخليج العربي".



يذكر أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ25، ستشهد منافسات بين منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلا عن منتخبي العراق واليمن، وستكون هذه المرة الثانية، التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد الاستضافة الأولى العام 1979، للبطولة في نسختها الـ5 بالعاصمة بغداد، والتي توج بلقبها آنذاك المنتخب العراقي.