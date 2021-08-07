شاب يقتل والده إثر خلافات عائلية

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت مصر جريمة مروعة هزت الشارع، حيث طعن شاب والده حتى الموت، بعد خلافات عائلية لم يتمكن الطرفان من تجاوزها.

وقالت التقارير إن الخلافات نشبت بسبب زواج الأب من زوجة ثانية وإصراره على إحضارها إلى المنزل، وطرد الزوجة الأولى، والدة القاتل.بعد الإبلاغ عن وجود جثة رجل خمسيني، توجهت الشرطة المصرية إلى مكان البلاغ لتجد الضحية وبجواره سكين. بعد التحريات اعترفت زوجته بأن ابنهما، البالغ 23 عامًا، هو من أقدم على قتل والده.

ألقت الشرطة القبض على المتهم بعد محاولته الاختباء في منزل أحد أصدقائه. بسؤاله عن تفاصيل الواقعة اعترف بأن والده أراد طرد والدته من المنزل وإحضار زوجته الثانية إلى البيت، وهو ما لم يرضه القاتل لوالدته.

تطور هذا الخلاف إلى شجار عنيف، واستمر الابن في الدفاع عن والدته والمطالبة بحقها في البقاء في المنزل. مع إصرار الأب على موقفه، لم يشعر القاتل إلا وهو يمد يده إلى سكين من المطبخ ويسحبها لتستقر في جسد والده وترديه قتيلًا، ويهرب بعدها من البيت.