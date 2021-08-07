محمد فؤاد في قائمة الأكثر بحثاً لهذا السبب

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تواجد الفنان المصري محمد فؤاد قائمة الأكثر بحثًا في محرك البحث جوجل بعد تداول مقاطع فيديو من حفل خطوبة نجله عبد الرحمن في الساحل الشمالي المصري.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا غنائيًا من حفل الخطوبة قدمه الفنان المصري محمد نجاتي الذي قدم أغنية خاصة بصوته كهدية للعروسين وكانت الأغنية بعنوان بيزنس مانt، بمشاركة الفنان خالد عجاج في الحفل بمجموعة من أغنياته الحماسية التي لاقت إعجاب حضور الحفل.



وفضّل العروسان الحضور إلى الحفل بالملابس البيضاء في حفل الخطوبة، حيث ارتدى عبد الرحمن فؤاد بدلة بيضاء، وكذلك العروس التي اختارت فستانا باللون الأبيض، واكتفى الحضور ومن بينهم محمد فؤاد بالملابس الكاجوال الخفيفة المناسبة لأجواء الساحل الشمالي.



وكان فؤاد قد أحيا آخر حفلاته بالساحل الشمالي في عيد الأضحى الماضي، حيث حرص محبوه على الاستماع لأشهر أغنياته مثل نفس الحنين، طمني عليك، ساعات بشتاق، فاكرك ياناسيني، وهي الأغنيات التي عشقها جيل التسعينات وارتبطت في أذهانهم بالكثير من الذكريات.



يذكر أن آخر أغنيات الفنان المصري هي أحكيلك التي أصدرها في فبراير الماضي، من كلمات الشاعر أسامة محرز، وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.



وكان فؤاد قد وعد جمهوره بالعودة القوية وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك بعد إصدار مجموعة من الأغاني نهاية عام 2020.