ما سر ظهور دلال عبد العزيز بسبحة خلال لقاءاتها التلفزيونية؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

عرفت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بالظهور في اللقاءات التلفزيونية، وهي تحمل سبحة في يدها، الأمر الذي أثار تساؤل الكثيرين خاصة أنه أمر غير متعارف عليه بين الفنانين بشكل كبير.

لكن الفنانة الكبيرة كانت قد أجابت على هذا السؤال قبل أن ترحل، اليوم السبت، عن عالمنا إثر صراع مع فيروس كورونا المستجد استمر أشهراً.

كانت دلال عبدالعزيز قالت، في مقابلة تلفزيونية سابقة تعليقاً على هذا الأمر، إنها تحب التسبيح جداً. وأضافت أن الأمر بدأ حينما أهداها أحدهم سبحة حمراء أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني. وكانت تحمل السبحة التي لا تفارق يدها.

وأشارت عبدالعزيز إلى أنها أصبحت بعد ذلك دائمة الظهور بالسبحة سواء في أعمالها الفنية أو لقاءاتها التلفزيونية.

وأشارت نجمة السينما والتلفزيون المصرية إلى أن الأمر أصبح ملاصقاً لها، مؤكدة أنه يأتي على بالها أحياناً اسم من أسماء الله الحسنى، فتظل تذكره لفترات طويلة لتشعر بالراحة، وهو الأمر الذي كان يحدث فعلًا.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاماً، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الماضي.

كان زوجها النجم الكوميدي الكبير سمير غانم، الذي أصيب معها بفيروس كورونا، قد توفي في 20 مايو الماضي بعد أن أدخل المستشفى أيضاً.