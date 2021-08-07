فيروس جديد يحمي الإنسان من البكتيريا

اكتشف العلماء فيروس جديد يمكن أن يفيد صحة الإنسان، وقد سمي فيروس على اسم قرية نورفولك في كولني.



Colneyvirus هو نوع من الفيروسات التي تصيب البكتيريا، والمعروفة أيضًا باسم آكل البكتيريا، يمكن أن يساعد في مكافحة عدوى المطثية العسيرة، التي تصيب الأمعاء وتسبب الإسهال ، وهو الأكثر شيوعًا أثناء تناول المضادات الحيوية ، وفقًا للباحثين في معهد كوادرام في نورويتش.

تم اكتشاف فيروس Colneyvirus لأول مرة في معهد أبحاث الغذاء في Norwich Research Park في Colney Lane ، ويمكن أن يشكل جزءًا من العلاجات المستقبلية لمكافحة C. diff بعد الانتهاء من العمل الإضافي، وفقا لما نشره موقعmetro.

قرر أعضاء اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات (ICTV) أن العاثية الجديدة متميزة وراثيًا بما يكفي لتشكيل جنس جديد من العاثيات.

أطلق ICTV على العاثية اسم Colneyvirus بناءً على اقتراح العالم الدكتور Evelien Adriaenssens ، الذي يرأس اللجنة الفرعية للفيروسات البكتيرية التابعة لـ ICTV.

تعمل أيضًا في معهد Quadram ، في أبرشية Colney ، حيث يقع الآن معهد الأبحاث الذي قام بالاكتشاف.

قالت: "بصفتنا خبراء تصنيف عاثيات البكتيريا المسؤولين عن تصنيف وتسمية الأصناف الجديدة ، نتطلع دائمًا إلى تكريم الأشخاص أو الأماكن أو المعاهد المشاركة في الوصف الأول لمجموعة جديدة من العاثيات."

"في هذه الحالة ، أتيحت لي الفرصة للمساعدة في إنشاء وتسمية جنس جديد من العاثيات استنادًا إلى اكتشاف قام به زملائي قبل وقت طويل من انضمامي إلى معهد Quadram.

"من المناسب تسمية الجنس على اسم كولني ، حيث يتم أداء الكثير من العلوم الممتازة."