بيومي فؤاد لـ«الاتحاد»: شكراً دولة الإمارات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

وجه الفنان المصري بيومي فؤاد رسالة شكر وتقدير إلى دولة الإمارات العربية من خلال صحيفة «الاتحاد»، على الاهتمام الكبير في متابعة حالته الصحية التي ألمت به وتسببت في فقده الوعي لمدة 48 ساعة، بسبب الإجهاد الشديد وارتفاع درجات الحرارة وتغيير عوامل الجو. ونشر فؤاد عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» قائلاً: «أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصيبت بدور برد شديد جداً من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 24 ساعة». وأضاف:«مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية والصحة) لدرجة أني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم ومع تأكدهم أنها مش كورونا.. ملحوظة في ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا إني ضيفهم، شكراً دولة الإمارات العربية الشقيقة». وقد تعرض الفنان المصري إلى أزمة صحية منذ 3 أيام، وذلك أثناء تصوير مشاهده في أحداث المسلسل الكوميدي «الجار للجار»، الذي يتم تصوير أحداثه في إمارة أبوظبي، وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من العائلات من جنسيات مختلفة تقيم في إحدى البنايات، وكل عائلة تحاول فرض عاداتها وتقاليدها مما يتسبب في العديد من المواقف الكوميدية بينهم، العمل من تأليف أسامة حسام الدين، وإخراج محمد عبد العزيز، ويشارك في بطولته شيماء سيف، ووسام صباغ.

