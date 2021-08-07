هل علمت دلال عبد العزيز قبل وفاتها بوفاة سمير غانم؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشف مصدر مطلع على تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز أنها لم تعرف بوفاة الفنان سمير غانم حتى لحظاتها الأخيرة، إذ توفيت دون أن تعلم بالسبب الحقيقي وراء غيابه عنها.

وأضاف المصدر لـ«الاتحاد» أن السبب الحقيقي خلف وفاة الفنانة دلال عبد العزيز يرجع إلى تأثرها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما نتج عنه فشل الرعاية الصحية في إنقاذ حياتها في النهاية.

وأشار المصدر إلى أن الفترة الماضية للفنانة دلال عبد العزيز كانت متقلبة في إصابتها، حيث كانت تستقر الحالة أحياناً وتتراجع أحياناً أخرى، الأمر الذي كان نادراً بالنسبة للطاقم الصحي.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز بعد مسيرة فنية كبيرة، تأثرًا بإصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الماضي، الأمر الذي أثر عليها بشكل كبير ما أدى لوفاتها في النهاية.