ماذا قالت دلال عبد العزيز عن الموت؟

شعبان بلال (القاهرة)

سادت حالة من الحزن بعد وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، اليوم السبت، بعد رحلة طويلة من معاناتها مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وتحدثت الفنانة دلال عبد العزيز في فيديو مسجل لها عن الموت، مؤكدة أنه من الأشياء التي تسبب لها ألماً شديداً، مضيفة أن هناك لحظات فقدت فيها الكثير من الأشخاص القريبين منها.

وتابعت:«اللي يخليني أبكي فراق بني آدم أو حد عزيز عليا، دي حاجة بتموتني وتقطعني»، مؤكدة أنها عاشت لحظات صعبة عند وفاة والدها وصديقتها المقربة لأن العشرة ليست سهلة.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز أيضاً عن جنازة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي متأثراً بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاماً، في شهر مايو الماضي.

وعلى مدار أكثر من 3 أشهر، عانت الفنانة دلال عبد العزيز من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، ما تسبب في وفاتها اليوم.