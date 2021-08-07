تمساح يهاجم رجلين ويصيبهما بجروح

ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن رجلاً أصيب بجروح خطيرة في الرأس والصدر بعد أن هاجمه تمساح في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

كما تعرض زميل له للعض أثناء محاولة إنقاذه في أقصى شمال ولاية كوينزلاند.

وقالت وسائل الإعلام الأسترالية إن الرجلين كانا يسبحان بالقرب من قرية صيد ساحلية في شبه جزيرة «كيب يورك» الواقعة على بعد 800 كيلومتر شمال كيرنز عندما هوجما.

وقالت هيئة الإسعاف الطائر الملكية، على موقع تويتر، إنها نقلت الرجلين جواً إلى مستشفى في كيرنز، وذكرت وسائل الإعلام أن كليهما في حالة مستقرة.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية إن الرجلين من أفراد الجيش، لكنها لم تذكر ما إذا كانا في الخدمة عندما وقع الهجوم.