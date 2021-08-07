موعد ومكان جنازة الفنانة دلال عبد العزيز



أحمد عاطف (القاهرة)



كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي توفيت، السبت، بعد صراع طويل مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 61 عاماً.



وكتب رامي رضوان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا أراكم الله مكروهاً في عزيز، صلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبد العزيز غداً بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.



ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، وكانت تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جداً ولا تحدث كثيراً مع مصابي الفيروس.



وكان الفنان الراحل سمير غانم، قد توفي متأثراً بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاماً، في شهر مايو الماضي.