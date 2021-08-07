تعرف على أغلى وأغرب أنواع الفاكهة في العالم

لا يوجد هناك من لا يحب أي نوع من أنواع الفاكهة، وذلك لطعمها اللذيذ واحتوائها على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، وقد تختلف أسعار الفواكه فيوجد منها أنواع بأسعار رخيصة وأخرى غالية الثمن، وذلك لندرتها أو شكلها المختلف، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "indiatimes".



أغرب أشكال الفاكهة في العالم: مانجو بيضة الشمس

قام الزوجان الهنديان راني وسانكالب باريهار بنشر أربعة حراس وستة كلاب لحماية المانجو النادرة التي زرعوها في حديقتهم والمعروفة باسم "بيضة الشمس"، ويبلغ سعرها 700 ألف روبية للكيلو، وقام الزوجان بزراعة سبعة من هذا النوع من المانجو، والتي نادرًا ما تزرع في الهند.

تعرف على أغلى وأغرب أنواع الفاكهة في العالم

الكمثرى

توجد فاكهة كمثرى على هيئة تماثيل بوذا، و هي واحدة من أغلى الفواكه التي يبلغ تكلفة كل ثمرة 9 دولارات للكمثرى الصغيرة، ووفقًا لبعض التقارير، فإن فكرة زراعة الكمثرى على شكل تمثال بوذا قد ابتكرها" Xianzhang Hao " في مزرعته في مقاطعة" Hebei "في الصين، وتنمو فى قوالب تمنحها شكل تمثال بوذا.

تعرف على أغلى وأغرب أنواع الفاكهة في العالم

مكعبات بطيخ

يعتبر البطيخ المكعب أو المربع من أغلى الفواكه في العالم، حيث يبلغ سعر كيلو البطيخ حوالي 161 دولارا، ويعود سبب شكله الفريد إلى زراعته داخل صناديق مربعة.

تعرف على أغلى وأغرب أنواع الفاكهة في العالم

تفاح سيكاي إشي

يعتبر تفاح " سيكاي إشي " من الفواكه الغريبة والغالية حيث يبلغ تكلفة الثمرة الواحدة منها حوالي 1588 روبية أي حوالي 21 دولارًا .

تعرف على أغلى وأغرب أنواع الفاكهة في العالم

تايو نو تاماجو مانجو

وتعتبر مانجو" تايو نو تاماجو "، من أفضل وأغلى أنواع المانجو في العالم، ويبلغ سعر اثنين من المانجو 2,26,837 روبية هندية.

تعرف على أغلى وأغرب أنواع الفاكهة في العالم

فراولة سمبيكية

يبلغ سعر عبوة الفراولة السمبيكية المكونة من 12 حبة فراولة 85 دولارا، وذلك لطعمها المختلف عن الفراولة التقليدية من حيث اللون والمذاق والملمس.

تعرف على أغلى وأغرب أنواع الفاكهة في العالم

بطيخ دينسوكي

ينمو هذا البطيخ الأسود فقط في جزيرة هوكايد في اليابان، وتزن كل بطيخة ما يقرب من 11 كجم، ويتميز بطعمه اللذيذ والفريد، وفي عام 2014، حطم محصول البطيخ الأسود جميع الأرقام القياسية، حيث بيع مقابل 6000 دولار لكل ثمرة بطيخ.