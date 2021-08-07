دلال عبدالعزيز تتصدر ترند «تويتر» بعد وفاتها

أحمد عاطف (القاهرة)



تصدر اسم الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، اليوم، تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بعد إعلان وفاتها بعد صراع طويل مع المرض، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من الفنانين المصريين والعرب صوراً للفنانة الراحلة وكتبوا لها دعوات بالرحمة والمغفرة.



وكتب رواد تويتر أنها لحقت بشريك عمرها الفنان الراحل سمير غانم، وأطلق محبوها هاشتاج بعنوان «دلال عبدالعزيز» الذي تصدر ترند «تويتر»، حيث انهالت عليه تعليقات فنانين وإعلاميين ومحبيها.



وكان الإعلامي المصري رامي رضوان أعلن عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد نشره صورة لها، معلقاً عليها، قائلاً: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».