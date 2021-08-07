كيف نعى الفنانون دلال عبدالعزيز؟

أحمد عاطف (القاهرة)



نعى الكثير من الفنانين والمطربين المصريين والعرب الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز بعدما وافتها المنية، صباح السبت، بعد صراع طويل مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا، وبعد نحو شهرين من رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم، إثر إصابته بالفيروس.



وكتب الفنان عمرو سعد عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» ناعياً دلال عبدالعزيز: «مع السلامة يا حبيبتي يا طيبة يا حنينة يا غالية، مفيش حاجة ممكن تستوعب حزني وإحساسي ولا تعوض فراقك غير أمل في اللقاء، طال الزمن أو قل بيعدي. نتقابل على خير، دلال عبد العزيز. في ذمة الله».



إلى ذلك، نعى المطرب المصري ونقيب الموسيقيين هاني شاكر الفنانة الراحلة وكتب عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانة الكبيرة والصديقة الغالية دلال عبد العزيز في ذمة الله، ربنا يرحمها ويصبر أولادها وأهلها وأحبابها في كل مكان ويدخلها فسيح جناته، أمين يا رب العالمين».

وكذلك، كتب الفنان والمطرب المصري أحمد فهمي عبر موقع التغريدات «تويتر»: «خبر محزن جداً.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة الأستاذة دلال عبدالعزيز، ربنا يصبر أهلها وجميع محبيها ويسكنها فسيح جناته».



وشارك الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي في نعي الفنانة الراحلة وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «البقاء لله في الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، ربنا يرحمك ويصبر الأسرة يا رب».



ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، وكانت تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جداً ولا تحدث كثيراً مع مصابي الفيروس.



وكان الفنان الراحل سمير غانم، قد توفي متأثراً بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاماً، في شهر مايو الماضي.