طرق فعالة لتجنب مشاكل القولون العصبي

تعتبر متلازمة القولون العصبي اضطرابا شائعا يؤثر على الأمعاء الغليظة، وبالرغم من أنها حالة مزمنة إلا انه يمكن إدارتها بإتباع بعض النصائح في النظام الغذائي الخاص بهم، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

نصائح لتجنب مشاكل القولون العصبي

وقال معتز القيعي أخصائي التغذية واللياقة البدنية، إن المصابين بمتلازمة القولون العصبي غالبا ما يعانون من التشنج وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك، أو كليهما، وفي بعض الحالات لا تظهر عليهم أعراض حادة.

وأضاف القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، انه يمكن اتباع بعض النصائح والتعديلات على النظام الغذائي الخاص بمرض القولون العصبي لتجنب اعراضه ومضاعفاته، ومن أبرز هذه النصائح ما يلي:



1- الابتعاد عن البقوليات والسكريات و الجلوتين .

2-يفضل الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على البصل والثوم.

3- تناول الأطعمة المسلوقة والمشوية.

4-يفضل عدم ملئ المعدة بالطعام مع تطبيق الصيام المتقطع.

5- تجنب تناول المشروبات الغازية.

6- تقليل إستخدام الدهون في طهي الأطعمة.

7- الابتعاد عن المقليات.

8- تناول المشروبات المساعدة على الهضم مثل اللبن الرائب و البابونج و النعناع والكركم .

9- تناول الأطعمة المساعدة على الهضم مثل حليب الكفير ومخلل الملفوف.

10- ينصح بمضغ الطعام جيدًا وتناول الطعام ببطء، وزيادة حمض المعدة استخدم خل التفاح الطبيعي.