اكتشاف أقدم حيوان عاش على سطح الأرض

سجل العلماء اكتشافا جديدا يسلط الضوء على إحدى الحقب الزمنية الغامضة من كوكب الأرض، حيث ظهرت الحياة لأول مرة فى عالمنا، حيث تشير أغلب الدراسات العلمية إلى أن كوكب الأرض شهد منعطفا غير من وجهه وطبيعته إلى الأبد قبل نحو 541 مليون عام، وهى حقبة يطلق عليها العلماء "عصر الكامبرى".

ووفقا لـ"سبوتنيك" أدى التحول الكبير فى عصر الكامبرى إلى ظهور جميع المجموعات الرئيسية من الحيوانات تقريبًا، واستمر هذا العصر نحو 25 مليون عام، ودراسات أخرى تقول 55 مليون عام، وأدى إلى تباعد وتنوع مظاهر وأشكال الحياة التي نعرفها.

قبل هذه الحقبة كانت الحياة على كوكب الأرض تنحصر بمجموعة بسيطة وصغيرة جدا، حيث عاشت مخلوقات وحيدة الخلية أو كائنات مجهرية متعددة الخلايا، بحسب توقعات العلماء.

وبحسب البحث الجديد المنشور في مجلة "nature" العلمية، وجد العلماء بعض الأدلة على وجود حياة حيوانية قبل العصر الكامبري، على وجه الخصوص، وأكد العلماء أن بعض الإسفنج -حيوانات مائية غير المتحركة - قد ظهر قبل هذا العصر.

ووفقًا للدراسة الجديدة التي نشرت تحت عنوان "يمكن أن تكون الحفرية الشبيهة بالإسفنج هي أقدم حيوان معروف على وجه الأرض"، ظهر الإسفنج الأول قبل 350 مليون عام من العصر الكامبري، أو ربما قبل 890 مليون عام، أي أنه أقدم منه بكثير.

وقالت مؤلفة الدراسة إليزابيث تورنر: "إذا كنت على حق، فقد ظهرت الحيوانات قبل وقت طويل من ظهور أحافير الحيوانات التقليدية، هذا يعني أن هناك تاريخًا عميقًا للحيوانات التي لم يتم الحفاظ عليها بشكل جيد في الأحافير".

واكتشفت تورنر في منطقة نائية جدا لا يمكن الوصول إليها إلا بطائرة هليكوبتر شمالي غرب كندا، حيوانات تشبه بعض أنواع الإسفنج الحديث المعروف باسم "keratose demosponges".

وقام الباحثون بتأريخ طبقة الصخور التى تم العثور فيها على حفريات الإسفنج هذه، وهى أداة تحليل قوية تترك مجالًا صغيرًا جدا للخطأ حول عمر الحفريات، ويبدو الإسفنج واضحا جدا فى الأحافير المكتشفة.