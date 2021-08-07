وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع فيروس كورونا

توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم السبت، بعد أكثر من 3 أشهر من تلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة نتيجة تأثيرات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وأعلن الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن رداد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم، عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وسط حالة من الحزن بين جمهورها.



وقال رضوان :"أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما.



وعلى مدار أكثر من 3 أشهر تتلقى كانت الفنانة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج في أحد مستشفيات بالقاهرة، حيث إنها كانت تُعاني من أزمة في الرئة وتحتاج إلى الأكسجين بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي كانت تعافت منه بالفعل.



وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم بفيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الماضي، الأمر الذي أسفر عنه وفاة غانم في مايو الماضي، ثم دلال عبد العزيز اليوم.