هل يسبب فيروس كورونا تساقط الشعر؟.. إليك الإجابة

أبلغ عدد كبير من الأشخاص عن تساقط الشعر الشديد بعد الإصابة بـ فيروس كورونا، وأكدت دراسة جديدة أن العديد من المرضى الذين مروا بالمسار الكامل لمرض فيروس كورونا يعانون من تساقط شعر كثيف بمجرد تعافيهم .

وعندما يعاني أي شخص من عدوى شديدة ، فإن تساقط الشعر ليس نتيجة غير عادية، وذلك نظرًا لأن الجسم تعرض لهجوم وهناك تغييرات كيميائية في النظام حيث يحاول الجسم محاربة الفيروس ، فقد يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر بعد أسابيع قليلة من الشفاء من فيروس كورونا.

ووفقًا للدكتور سود ، "عادةً ما يصحح هذا نفسه بعد بضعة أشهر وستعود أنماط نمو الشعر إلى طبيعتها، في حين أن الإجهاد الجسدي الناجم عن فيروس كورونا هو أحد العوامل التي تسبب تساقط الشعر ، يمكن أن يساهم الإجهاد العقلي أيضًا في حدوثه، وذلك بعد 1-3 أشهر من المرض ، يميل الشعر الذي دخل مرحلة التيلوجين قبل الأوان أثناء المرض إلى التساقط لتمهيد الطريق لنمو شعر صحي جديد.

وهذا يتسبب في تساقط الشعر بمعدل أكثر من 100-200 يوميًا مما قد يكون محزنًا للمريض، عادة ما يكون هذا النوع من تساقط الشعر مؤقتًا ويميل إلى التطبيع في حوالي 3-6 أشهر، ينمو الشعر المفقود أثناء مرحلة تساقط الشعر مرة أخرى مع الحد الأدنى من فقدان الحجم. "

ومع ذلك ، من المهم خلال هذا الوقت تحديد العوامل المسؤولة عن تساقط الشعر غير فيروس كورونا، يمكن التحكم في تساقط الشعر المعتدل في المنزل بمساعدة النظام الغذائي والتمارين الرياضية وتأمل اليوجا والحصول على نوم مناسب وما إلى ذلك، بعد بضعة أشهر من التعافي ، إذا بدأت في ملاحظة نمو شعر الأطفال على طول خط شعرك مرة أخرى ، فهذه علامة على يعيد الجسم توازن نفسه ويعود إلى طبيعته.

في حين أن الشعر قد ينمو من تلقاء نفسه ، فإننا نوصي بعلاجات مثل مكملات الشعر والفيتامينات التي تساعد الشعر على النمو بسرعة أكبر، يجب أيضًا تقييم حالات نقص التغذية وعلاجها بشكل مناسب.