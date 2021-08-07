تعرف على فوائد تناول الشوكولاتة قبل الرياضة

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد تناول الشوكولاتة من قبل باحثون في من جامعة ليفربول، أن تناول الشوكولاتة قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تعطي نتيجة مثالية قبل التمرين، وبالأخص بين الأشخاص في منتصف العمر .

فوائد تناول الشوكولاتة



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الشوكولاتة أحد الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تساعد الأشخاص في منتصف العمر على ممارسة الرياضة لأنها تعطي نتيجة مثالية قبل التمرين، وفقًا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجد الباحثون، أن المركب النشط بيولوجيًا في الكاكاو يزيد من تدفق الدم ويجعل ممارسة الرياضة أسهل نتيجة امتصاص الأكسجين بشكل أسرع، نظرًا لأن معدل زيادة استهلاك الأكسجين في بداية التمرين يتباطأ مع التقدم في العمر.

وتابع الباحثون، أن تناول الشوكولاتة قبل التمرين أو الذهاب إلى الجيم قد يمد الجسم مجموعة من المركبات المفيدة للأشخاص في منتصف العمر؛ حيث تم العثور على الفلافانول بشكل طبيعي في الشاي والتفاح وأنواع مختلفة من التوت وحبوب الكاكاو ومسحوق الكاكاو و بدرجة أقل في الشوكولاتة الداكنة.

ومن المعروف أن الشوكلاتة لها تأثيرًا مفيدًا على الصحة ولهذا أكد الباحثون أن تناول البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عامًا الشوكولاتة الداكنة قد تمدهم بالطاقة قبل ممارسة التمارين الرياضية، وذلك دون ان تسبب في زيادة للوزن.

وقال سايمون ماروود، الأستاذ المشارك في علوم الرياضة في جامعة ليفربول هوب، أن الشوكولاتة الداكنة تعتبر أفضل من تناول المكملات الغذائية، لأن الآثار المفيدة المحتملة لفلافانول الكاكاو تحدث أثناء التمرين عندما يتم تناول جرعات عالية، ولأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على دهون وسكر قد ينفي الإمكانات المفيدة لأي من المكونات النشطة بيولوجيًا.

ووجد الباحثون، أن فلافانول الكاكاو يمكن أن يعزز أيضًا قدرات الذاكرة لدى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 75 عامًا ، وربطت الأبحاث السابقة بالفعل بين المدخول الغذائي المرتفع من الفلافونول وتقليل خطر الإصابة بالخرف، والتدهور المستمر في وظائف الدماغ.

وأوضحت العديد من الدراسات الأخرى، أن الفلافانول يساهم في تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض القلب وتقليل احتمالات الإصابة بجلطات دموية خطيرة، ويساعد في السيطرة على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.