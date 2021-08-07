جديد حالة دلال عبد العزيز الصحية

شعبان بلال (القاهرة)

علق الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي تتلقى العلاج منذ أكثر من 3 أشهر في أحد مستشفيات القاهرة من أعراض فيروس كورونا المستجد.

ووجه رضوان الدعاء إلى الفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم، قائلا :" إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور رضوان، داعين الله بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي لا زالت تتلقى العلاج من تأثيرات فيروس كورونا رغم التعافي منه بالفعل.

وفي وقت سابق، نفى رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ما تم تداوله حول إجراء عملية زراعة رئة للفنانة الدلال عبد العزيز، مشددا على أن أسرة الفنانة هي المصدر الوحيد للتعرف على تطورات حالتها الصحية.

ولا زالت الفنانة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج منذ أكثر من 3 أشهر وتم نقلها مؤخرا إلى أحد المسشتفيات الحكومية بالقاهرة، حيث إنها تُعاني من أزمة في الرئة وتحتاج إلى الأكسجين بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.









