تفاصيل الحالة الصحية للفنانة مها أحمد بعد نقلها للمستشفى

شعبان بلال (القاهرة)



خرجت الفنانة المصرية مها أحمد، بعد ساعات من دخولها إلى إحدى مستشفيات القاهرة، نتيجة تعرضها لوعكة صحية شديدة.



وقالت أسرة الفنانة مها أحمد، إنها أجرت بعض التحاليل وسمح لها الطبيب بالخروج واستكمال العلاج من المنزل، مؤكدة أنها عانت من مغص كلوي حاد ورمل على الكلى بسبب الأملاح الشديدة.



وكان سمير أحمد، شقيق الفنانة مها أحمد، أعلن دخولها المستشفى، أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث نشر صورة ظهرت خلالها نائمة على السرير بالمستشفى وبيدها المحاليل عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وعلق :"أدعوا لمها أختي تعبانة جدًا ربنا يحفظك يارب، كما نشر لها صورة.



وفي وقت سابق، أثارت مها أحمد جدلاً بعدما هاجمت الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، بسبب عدم وقوفهما معها أثناء احتياجها الشديد للعمل خاصة أنه لم يكن يعرض عليها أعمال فينة.



وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر دخول الفنانة مها أحمد المستشفى على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم لذلك.









