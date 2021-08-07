أول تعليق من الفنان صلاح عبد الله بعد تعرضه لأزمة قلبية

شعبان بلال (القاهرة)

نشر الفنان المصري صلاح عبد الله، أول تعليق له بعد تعرضه لأزمة قلبية تسببت في دخوله إلى المستشفى.

وقال صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما ضحكت الدنيا قط ولا بكت، ولكن كنت أنت الضاحك الباكي.. محظوظ جدًا انت حين ظننت، إن الحب يجعلك الأقوى.. وإن صفاء القلب يجعلك الأفضل، وإن الطيبة ووضوحك وصراحتك.. هي ما تجعلك الإنسان الأفضل".

وكانت دنيا صلاح عبد الله، نشرت أمس صورة ليد والدها من المستشفى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكشفت أن الأزمة بدأت معه عندما شعر منذ يومين بألم في الصدر.

وأضافت أنه بعد شعور الفنان بألم في صدره، ذهب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية واكتشفوا إصابته بأزمة قلبية، مما ترتب عليها خضوعه لعملية قسطرة في القلب وتركيب دعامة.







