الأمن المصري يكشف غموض قضية مقتل فتاة المول

أحمد عاطف (القاهرة)

نجحت أجهزة الأمن المصرية في كشف غموض قضية مقتل فتاة المول الشهيرة، وهي الجريمة التي شهدها أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة كفر الدوار، شمال مصر.

وبعد تفريغ الكاميرات واستجواب أكثر من 12 شخصاً من المشتبه فيهم في القضية، توصلت جهات التحقيقات إلى مقطع فيديو مدته 120 ثانية يوثق لحظة قتل الفتاة نجلاء نعمة الله، المعروفة باسم فتاة المول.

وبعد تكثيف التحريات تبين أن القتلة هم اثنان من أقارب صديقة للضحية، وهي التي خططت لقتل زميلتها نجلاء، وسمحت لأصدقائها بالدخول إلى العيادة وغافلت زميلتها حتى يتمكن المتهمان من سرقة الإيراد اليومي للعيادة التي تعمل بها الضحية، ولكن لم تكتمل خطتها وانتهت بخنق الضحية وذلك بواسطة الحجاب الذي كانت ترتديه.

وبعد مواجهة المتهمين بالواقعة اعترفوا بالأمر وبأنهم حاولوا قتلها فصرخت ولهذا بدأوا في خنقها حتى لا تصدر المزيد من الاستغاثات وينفضح أمرهم، وهو ما يوضح وجود بعض الإصابات على رأس الضحية التي تؤكد تعرضها للضرب قبل الخنق.

وأصدرت مصلحة الطب الشرعي المصري تقريرًا يشرح أسباب الوفاة والتي تعود إلى اسفكسيا الخنق، بسبب خنق الضحية بالحجاب الذي ارتدته وقت الهجوم عليها، وأوضح التقرير وجود تهتك بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

الجدير بالذكر أن فتاة المول تعمل سكرتيرة في عيادة طبيب شهير بأحد المولات، وأن صديقتها حاولت سرقة الإيراد اليومي للعيادة وانتهت الواقعة بعملية قتل، وهو ما أصاب سكان المنطقة بالذعر بعد اكتشاف الجثة في المول.









