قارب على شكل آلة الكمان لتكريم ذكرى ضحايا كورونا في إيطاليا

عرف قارب ضخم على شكل آلة الكمان طريقه إلى المياه، في رحلة تجريبية بمدينة البندقية بإيطاليا، بعد صناعته تكريما لذكرى الضحايا الذين لاقوا حتفهم في جائحة فيروس كورونا، وانطلقت على متنه أنغام موسيقى عزفها فنان على آلة التشيلو.

صنع القارب، الفنان ليفيو دي مارشي بالتعاون مع اتحاد تنمية البندقية. وابتدع الفنان، المعروف باسم نجار البندقية، عددا كبيرا من المنحوتات العائمة بما في ذلك سيارة فيراري صنعها من الخشب.

وجلس عازف التشيلو في ملابس السهرة أثناء الرحلة التجريبية. ويبلغ طول القارب 12 مترا وسيحمل في نهاية الأمر فرقة لعزف الموسيقى أثناء الإبحار في القناة الكبرى بالمدينة.