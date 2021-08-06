جهاز جديد يكشف كورونا بسرعة ويحدد المتحورة

الاتحاد (مصطفى أوفى)

ابتكر علماء جهازاً جديداً ورخيصًا ودقيقًا لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد باستخدام اللعاب.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الجهاز يعطي النتيجة في ساعة واحدة فقط.

يقول العلماء إن الجهاز البسيط يتمتع بدقة تشخيص عالية مثل تلك المتاحة حالياً ويمكنه تحديد المتغيرات والسلالات المختلفة لفيروس كورونا.

وقال الدكتور شياو تان من مستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة، وهو عالم رئيسي مشارك في ابتكار الجهاز "كان هدفنا إنشاء تشخيص مستقل تمامًا لا يتطلب أي معدات أخرى"، مضيفاً "يبصق المريض في هذا الجهاز، ثم تضغط على المكبس لأسفل وتحصل على إجابة بعد ساعة".

يستخدم الجهاز أداة لتحرير الجينات تولد إشارة. وقال البروفيسور جيمس كولينز، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT): "لقد أثبتنا أن منصتنا يمكن برمجتها لاكتشاف المتغيرات الجديدة التي تظهر، وأنه يمكننا إعادة توظيفها بسرعة كبيرة".

وأوضح "في هذه الدراسة، استهدفنا المتغيرات التي ظهرت في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل. ولكن يمكنك بسهولة تكييف النظام الأساسي التشخيصي لمعالجة متغير دلتا والمتغيرات الأخرى الناشئة".

كان تطوير الجهاز قد بدأ قبل ظهور المتحورة "دلتا" من الفيروس.

تكمن أهمية هذا الجهاز في كونه أسرع وأقل إزعاجاً من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) التي تتطلب مسحات أنف وتستغرق وقتًا أطول.

يسمح الجهاز المحمول، المسمى "miSHERLOCK"، للمستخدمين باختبار أنفسهم في المنزل دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

يمكن قراءة النتائج والتحقق منها من خلال تطبيق هاتف ذكي مصاحب في غضون 60 دقيقة.

في اختبارات عينات اللعاب، التي أجريت على جهاز "miSHERLOCK"، لـ27 مريضًا مصاباً بكوفيد-19 و21 من أقرانهم الأصحاء، جاءت النتائج صحيحة بنسبة 96 و95 بالمائة على التوالي.

وقالت الدكتورة هيلينا دي بويج، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أيضًا والتي شاركت في تطوير الاختبار: "إن جهاز miSHERLOCK يلغي الحاجة إلى نقل عينات المرضى إلى موقع اختبار مركزي ويبسط إلى حد كبير خطوات فحص العينة، مما يمنح المرضى والأطباء صورة أسرع وأكثر دقة عن صحة الفرد والمجتمع، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء تطور الوباء".

وسيكون هذا الجهاز أداة مفيدة في مراكز الرعاية الصحية النائية والمعزولة والتي لا تتوفر على إمكانيات لإجراء اختبار فحص PCR أو التسلسل الجيني لمتغيرات فيروس كورونا.