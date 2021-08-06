أدوات جديدة من «آبل» لحماية الأطفال

نيويورك (أ ف ب)

كشفت «آبل» عن أدوات جديدة تتيح رصد الصور ذات الطابع الجنسي التي تطال أطفالاً، بشكل أفضل على هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» و«آي كلاود» في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف المدافعين عن الخصوصية على الإنترنت. وأوضحت المجموعة: «نريد المساعدة على حماية الأطفال من المتربصين بهم الذين يستخدمون أدوات تواصل لاستغلالهم، فضلاً عن الحدّ من انتشار المحتويات الإباحية التي يُستغل فيها الأطفال».

وبغية تحقيق هذا الغرض، تعتزم «آبل» الاستعانة بأدوات تشفير للمقارنة بين الصور المحمّلة على خوادمها «آي كلاود»، وتلك المودعة في السجلّ الذي يديره المركز الوطني للأطفال المغيّبين والمستغلّين (إن سي إم إي سي).