اشتعال 86 حريقاً في اليونان

آثينا (د ب أ)

تواجه اليونان تمدداً في حرائق الغابات المستعرة منذ أيام، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد والرياح القوية الغربية أمس في زيادة اشتعال تلك الحرائق. وقد بدأ هبوب تلك الرياح القوية في وقت مبكر من صباح أمس، ما أدى إلى اشتعال العديد من الحرائق. ودعت السلطات اليونانية السكان في العديد من المدن الواقعة شمال أثينا إلى مغادرة المنطقة، حيث يتنقل أفراد قوات الأمن من منزل إلى آخر للتأكد من مغادرة جميع الأشخاص. وذكرت دائرة الإطفاء اليونانية أمس أن البلاد شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية اشتعال 86 حريق غابات.