جلسات دعم نفسي للإعلاميين بسبب كورونا

لندن (الاتحاد)

بدأ الصحافيون في الغرب يعانون من وطأة التغطيات الموسعة لجائحة كوفيد -19، في ظل تردي الأوضاع الصحية، واضطرار المؤسسات الإعلامية لزيادة عدد الصحفيين الذين يتعين عليهم متابعة مختلف تداعيات تفشي الفيروس في مجتمعاتهم.

والآن يتم تنظيم ورش مجانية لمساعدة الصحفيين على تعزيز صحتهم الذهنية.

ويقول كثير من الصحفيين إنهم في أشد الحاجة الآن إلى مثل هذه الورش للحصول على المساندة النفسية والدعم الذهني للاحتفاظ بتوازنهم واستقرارهم النفسي خلال أداء عملهم من دون أن يتعرضوا لأي متاعب تؤثر على صحتهم النفسية، وعلى عملهم واستقرار أسرهم.

تقوم بتنظيم هذه الورش شبكة «هيدلاينز نيتورك» التي أسستها هانا ستورم مع جون كراولي الذي كتب في العام الماضي تقريراً بعنوان كيف «تكيف الصحفيون مع الأوضاع خلال الجائحة.؟». وقالت ستورم: «نحن لا نقدم السحر للصحفيين.. فقط نعطيهم الفرصة ليتحدثوا بصراحة وبحرية». للتخفيف من الضغوط التي يشعرون بها.وستقام الورش مجاناً بدعم من مبادرة جوجل نيوز.