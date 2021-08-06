صحفي أميركي يفجّر مفاجأة في كتاب جديد

نيويورك (الاتحاد)

تخوض الصحفية الأميركية أماندا نوكس صراعاً وجودياً الآن ضد فيلم سينمائي تقول إنه يصور مأساتها الشخصية بصورة غير حقيقية، ومن دون موافقتها.

الفيلم واسمه Stillwater يقوم ببطولته النجم العالمي مات ديمون، وأخرجه المخرج الشهير توم مكارثي، وقد تم عرضه في مهرجان كان مؤخراً، حيث حظي بتغطية إعلامية موسعة، وأثار الجدل مجدداً بشأن قضيتها التي كانت قد استأثرت باهتمام وسائل الإعلام الأميركية والأوروبية قبل نحو 14 عاماً.

أماندا قررت ألا تصمت، خاصة مع بدء طرح الفيلم الأسبوع الماضي في دور العرض السينمائي.

وكانت الصحفية الأميركية قد أدينت عام 2007 مع صديقها الإيطالي السابق روفائيل سوليسيتو بقتل زميلتها البريطانية ميرديث كرشر، ثم تبرئتها من ارتكاب الجريمة عام 2011 بعدما أمضت في السجن 4 أعوام.

وقد سارعت إلى نشر مقال لها، هاجمت فيه المخرج توم مكارثي، ووسائل الإعلام للربط بين اسمها وبين الفيلم.

وعبر «تويتر» وموقع«Medium» كتبت أماندا بصراحة مطلقة عن سوء استغلال الضحايا، والطريقة التي عوملت بها في الصحافة، والصورة الذهنية التي ترسخت عنها الثقافة الشعبية على مدار الـ 14 عاماً الماضية، منذ تفجرت القضية.

ملصق الفيلم المستوحى من قصة الصحفية

كتبت أماندا بأسى:«هل اسمي ينتمي لي؟ وجهي؟ ماذا عن حياتي؟ قصتي؟ لماذا يشير اسمي إلى أحداث لم يكن لي فيها أي يد على الإطلاق؟» وتابعت:«عدت إلى تلك الأسئلة لأن الآخرين يواصلون التربح من استغلال اسمي ووجهي وقصتي من دون موافقة مني».

ومنذ ظهور الفيلم في مهرجان كان بفرنسا قبل أسابيع قليلة والجدل لم يتوقف بشأن مدى تطابق قصة الفيلم مع التجربة المريرة التي تورطت فيها الصحفية الأميركية عندما كانت طالبة تدرس في الخارج. وفي مقابلات صحفية عديدة، أصر المخرج مكارثي على أن القصة خيالية، وليس لها أي علاقة بأي وقائع حدثت هنا أو هناك.. وأكد أنه ليس ثمة تشابه إلا فيما يتعلق بموضوع احتجاز طالبة أميركية في السجن. وفي الفيلم يقوم مات ديمون بدور بيل بيكر وهو مواطن أميركي يسافر إلى مرسيليا للوقوف إلى جانب ابنته التي تم سجنها بعد اتهامها ظلماً بارتكاب جريمة قتل. وفي مسعاه لإثبات براءة ابنته، يقرر الأب أن يتحرك بمفرده لإنجاز المهمة، لكنه يصطدم بحواجز اللغة والنظام القضائي المعقد.

وقالت الصحفية الأميركية: إن الفيلم هو أول عمل سينمائي يقتبس قصتها من دون موافقتها وعلى حساب سمعتها الشخصية. وأضافت أن نهاية الفيلم تختلف تماماً عن خاتمة قصتها الحقيقية التي انتهت بالبراءة.

وكتبت أماندا في التغريدات التي نشرتها كمقال:«هل فكرتم في تأثيرات عملكم على سمعتي.. بتشويه براءتي والتلاعب بها سينمائياً، وبعدم تورطي على الإطلاق في القضية، وبتجاهل دور السلطات في إدانتي بطريق الخطأ. لقد صوروني في الفيلم باعتباري الجانية غير الجديرة بالثقة». وانتقدت المخرج والممثل لعدم التشاور معها.. وقالت: «كنت وعائلتي سنقول لهما الكثير لو كانوا تحدثوا معنا قبل إنتاج الفيلم».