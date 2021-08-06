د. شريف عرفة يكتب: قرار السعادة

حين نتحدث عن السعادة ينبغي أن ندرك ما الذي نعنيه بالضبط، كي لا نظل نطارد وهماً لا نعرف بالتحديد طبيعته.. هل السعادة تعني الاستغراق في المشاعر الإيجابية، كالمتعة واللذة والضحك؟ هذه الأشياء مفيدة بالطبع.. لكنها مؤقتة.. لا يستطيع المخ إفراز هرمونات السعادة لفترة طويلة إلا لو كان الشخص يمرُّ بنوبة خلل عقلي.. تذكر أسعد لحظة في حياتك، هل استمرت هذه السعادة اليوم كلّه؟ أم ظلت لفترة وجيزة، ثم عدت لصوابك؟

زيادة المشاعر الإيجابية أمر مفيد، لكنها ليست كل شيء.. فمهما كان مصدر الانفعال الإيجابي، ستعتاد عليه وتتكيف معه، ولا يعود مؤثراً فيك بنفس القدر. لو كانت المشاعر الإيجابية هي مصدر السعادة الوحيد سيظل الإنسان يطاردها كالمدمن الذي تفقد جرعته المعتادة تأثيرها.

فالسعادة واللذة عند الإنسان البدائي ليستا إلا مجرد مكافآت وقتية يمنحها له جسده إن فعل شيئاً يساعده في البقاء! الطعام الشهي أو إعجاب الأقران أو النجاح في صيد فريسة، كلها أمور تساعد في البقاء على قيد الحياة. لذلك المشاعر الإيجابية مؤقتة، كي تدفعك باستمرار لفعل هذه الأشياء لتظل على قيد الحياة!

لو قررت أن تكون سعيداً، فهذا قرار واع وشعور ذاتي لا يمكن لأحد أن يجادلك فيه، لأنه محكوم بما يحدث في عالمك الداخلي..

أفكارنا هي التي تصنع واقعنا وتصيغ مشاعرنا، وهذه فكرة جوهرية في مذاهب نفسية عديدة، كالعلاج المعرفي السلوكي CBT والعلاج بالتقبل والالتزام ACT .. فإن استطعت الإمساك بزمام أفكارك، لامتلكت مفتاحاً مهماً من مفاتيح عقلك اللا واعي، ومن ثم سعادتك في الحياة.

تعال نأخذ مثالاً، لو قال أحد إن حياته غير سعيدة.. هل هي كذلك حقاً؟

قد يبرر المرء موقفه بأنه واقع تحت وطأة مشكلة ما، أو أن حياته مليئة بالمتاعب والصعوبات.. أو أنه خسر شيئاً يحبه، أو لم يصل بعد لشيء يتمناه..

هل يعني هذا أن الحياة غير سعيدة حقاً؟

جزء كبير من المشكلة هو الاعتقاد بأن الحياة السعيدة هي حياة خالية من المشاكل.. وهذا غير صحيح.. فالواقع يقول: إن هناك قدراً من الإحباطات يشكل جزءاً من تجربتنا الحياتية العادية.. لا ينبغي أن نتوقع عدم حدوث مشاكل وصعوبات، لأنها كثيراً ما تعود لأسباب خارجية لا سلطة لنا عليها. قد تقوم بكل ما عليك على أكمل وجه، لكن تحدث مشكلة لسبب لا يد لك فيه أصلاً، فكيف تضمن عدم وقوع ذلك؟ هل تقرن سعادتك بظروف خارجية لا يد لك فيها؟

لا يمكنك مثلاً أن تتوقع حب جميع الناس لك.. هناك من يعانون مركبات نقص ويزعجهم نجاح الآخرين.. هناك من لا يحبك لمجرد أنك أنت، ولا شيء يمكنك القيام به إزاء ذلك.. فلا تجعل هذا عقبة في طريق استمتاعك بالحياة!