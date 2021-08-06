08 قواعد للعمل وراء نجاح إيلون ماسك

القاهرة (الاتحاد)

تساعد القواعد التي تضعها الشركات في الحفاظ على بيئة عمل صحية ومهنية، فقد حقق عملاق التكنولوجيا الحديثة والمتطورة «إيلون ماسك» ما يحلم به القليلون بسبب خلق مناخ عمل ناجح. وأهم ما قام به الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، وكبير المهندسين المعماريين في شركة «تسلا» هو وضع أسس وقواعد العمل التي كان على موظفيه اتباعها، حسبما كشف موقع «Times of India».

01 الاجتماعات القصيرة

يرى ماسك أن الاجتماعات ذات التنسيقات الكبيرة، والتي تستغرق أكثر من ساعة يمكن أن تضيع وقت العاملين بجانب أنها مملة للغاية. وأضاف أن الاجتماعات القصيرة والمتكررة تعتبر نقطة انطلاق في الشركات العملاقة، لأنها توفر قيمة الوقت للأشخاص الذين يحضرونها.

02 تقليل الاجتماعات

لا يعني ماسك أن يتم عقد اجتماعات متكررة بشكل مبالغ فيه، إذ إن ذلك من شأنه تغيير سير العمل وبطء إيقاعه، وأوضح أنه لا يجب عقد الكثير من الاجتماعات ما لم تكن المشكلة عاجلة وصعبة الحل.

03 أهمية الحضور

قال ماسك إن أي شخص يجب عليه مغادرة الاجتماع إذا لم يكن وجوده مطلوباً، فإذا تحول التركيز إلى قضايا أخرى، ولم تكن هناك حاجة لشخص ما، بعد انتهاء المناقشة المتعلقة بأعماله، يجب عليه العودة فوراً إلى مكتبه دون إجباره على البقاء.

04 الكلمات البسيطة

يشجع ماسك على استخدام الكلمات والجمل العامة بسيطة الفهم لضمان التواصل السلس بين الرؤساء والعاملين، مع تجنب استخدام الكلمات ذات المعاني المربكة والمصطلحات التقنية المتخصصة لمجرد أنك تعمل في شركة راقية.

05 التواصل السريع

أكد ماسك أنه يجب تطبيق أسرع وأقصر طرق للتواصل داخل مكان العمل، دون الحاجة إلى استخدام التسلسل القيادي، الذي قد يعيق سير العمل ويجعله أبطأ.

06 التعاون بين الأقسام

يرى ماسك أن مشاركة المعلومات بين جميع المستويات في الشركة الواحدة يعزز الإنتاجية، وحتى إذا كان هناك القليل من الأمور المشتركة بين الإدارات، إلا أن التواصل السلس يساعد في حل أي مشكلة طارئة.

07 الحس أهم من القواعد

ينصح ماسك الموظفين باتباع حسهم السليم لإنجاز العمل بشكل أكثر كفاءة لزيادة الإنتاجية، بدلاً من اتباع قواعد مكتبية معينة قد تكون أكثر روتينية دون فائدة تعود على العمل.

08 المسؤولية الأخلاقية

أكد ماسك على أنه يجب أن يتحلى جميع الموظفين والمساهمين بالمسؤولية الأخلاقية التي تقضي بالحفاظ على أي معلومات سرية بشأن العمل من التسرب للصحافة أو وسائل الإعلام.