أيتن عامر تتعاقد على «السخنة»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت أيتن عامر على تقديم البطولة النسائية للفيلم السينمائي «السخنة» أمام محمد أنور، وكريم عفيفي، وبمشاركة ملك قورة، وسيناريو وحوار نادر نظير، وإخراج هاني حمدي، وتعود من خلال للسينما بعد غياب منذ آخر أعمالها «خان تيولا»، الذي شاركت شقيقتها وفاء بطولته والفيلم الجديد ليس كوميديا بالكامل، فهو يجمع بين الكوميديا والإثارة والتشويق، ويقوم على فكرة حدث واحد ويقلب الأحداث رأساً على عقب، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة القادمة فور الانتهاء من اختيار أماكن التصوير.

أيتن عامر تستأنف خلال الأيام القليلة القادمة تصوير مسلسل «رهبة» مع المخرج عادل الأعصر، ومن تأليف طارق بركات وبطولة فتحي عبدالوهاب، وميرهان حسين، وأحمد صفوت، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وتجسد خلال أحداثه دور مذيعة «توك شو ناجحة»، لكن ماضيها بما فيه من أزمات ومشكلات يطاردها، فتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «كوفيد- 25» بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.