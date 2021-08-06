شاهد على ذاكرة المكان «تانضافت».. أقدم حصون جنوب المغرب

محمد نجيم (الرباط)

يحرص كل من يزور مدينة تافراوت، المدينة المغربية الجميلة، على زيارة مواقعها الأثرية التي تثير إعجاب الآلاف من الزوار المغاربة والأجانب، ومن مآثر تافراوت حصن «تانظافت»، وهو من أهم أبراج المراقبة التي شيدها أهالي قرية آزرو واضو القريبة من تافراوت لدحر الغزاة قديماً.

الحصن الذي يعود بزائره إلى قرون طويلة من تاريخ وتراث الجنوب المغربي الضارب في العراقة والقدم، يحظى باهتمام سكان قرية «أزرو واضو» باعتباره المَعلم التراثي والتاريخي الذي يعكس مدى تعلق الإنسان بأرضه وأملاكه.

وقال المرشد السياحي علي بن الطاهر: إن هذا الحصن تم تشيده من طرف سكان قرية «أزرو واضو»، وتطلب الأمر سنوات طويلة من الشغل والمثابرة وحمل صخور كبيرة من سفح الجبل إلى أعلاه.. وقد تم ذلك بسواعد وعرق رجال وشباب من أهل القرية والقرى المجاورة، فيما تقوم النساء بإعداد الطعام وجلب الماء وإرساله إلى من يعملون في بناء الصرح تحت أشعة الشمس الحارقة والمناخ القاسي لبناء هذا الصرح الذي يحميهم من اللصوص والغزاة وقطاع الطرق، تم الانتهاء منه قبل أزيد من قرنين من الزمن لتكون وظيفته مراقبة الغريب وحفظ الحبوب والزيوت والوثائق والحلي والأسلحة وكل ما يمكن أن يتعرض للسرقة خلال الحروب والغزوات في عهود سابقة، وتكون فيه الحراسة بالتناوب بين رجال القبيلة والقبائل المجاورة.

ذاكرة التاريخ

وأوضح أن تصميم برج «تانظاقت» مستوحى من أبراج المراقبة القديمة والمتواجدة في عدد من جهات المغرب، وخاصة في البوادي، وهو ويعكس هندسة ذات طابع عسكري.

وأشار إلى أن هذا المكان هو جزء من ذاكرة التاريخ الحربي في المغرب، وحصن من أقدم الحصون التي عرفها الجنوب المغربي وجبال الأطلس الصغير.