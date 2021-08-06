أغنية جديدة لمطربة عربية بعد 18 عاما على وفاتها

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو من أغنية جديدة للمطربة العربية الراحلة ذكرى.

وكشف الشاعر بهاء الدين محمد أنه بصدد إصدار الأغنية التي كانت الفنانة قد سجلتها قبل وفاتها.

وتحمل الأغنية اسم "متهيأ لك".

وكان بهاء الدين يحتفظ بها ولم تتح الفرصة لنشرها وقرر مع مُلحن الأغنية أمير عبد المجيد نشرها بعد 18 عاماً من رحيل الفنانة.

وكتب بهاء الدين، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما كنتش أعرف إنها غنت مذهب الأغنية في برنامج ولسه بعتها لى دلوقت الشاعرة الفنانة الإنسانة جيهان مجدى. شكراً جدا يا جيهان، قولت أسمعكم جمال الصوت والإحساس".